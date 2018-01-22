الجريدة الرسمية تنشر أول قرار لـ" المشاط" بإعادة تشكيل لجان الغرف السياحية





كتبت ميرفت رشاد

نشرت الجريدة الرسمية أول قرار وزارى للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، رقم 51 لسنة 2018، بشأن إلغاء قرار يحيى راشد وزير السياحة السابق الصادر برقم 876 لسنة 2017، بمد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويعاد تشكيل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بإعادة تشكيل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية ولمدة شهرين.