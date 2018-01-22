الجامعة الألمانية بالقاهرة تناقش خاصية تقنيات علوم الأرض والاستشعار عن بعد





كتب وائل ربيعى

نظمت كلية هندسة تكنولوجيا الإعلام بالجامعة الألمانية بالقاهرة تحت رعاية جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات "، سلسلة من ورش العمل جاءت بعنوان " تقنيات علوم الأرض والاستشعار عن بعد" إذ تعد هذه التقنية حالياً من أحدث التقنيات الهامة التى تستخدم فى العديد من المجالات التطبيقية كالبحث واستكشاف الثروات الطبيعية حيث تظهر أهمية الاستشعارعن بعد بجميع أنواعه " كالصور الجوية للأقمار الصناعية، والرادار وغيرها "فى استخداماته لعمليات المراقبة المستمرة للأرض ومواردها، إضافة إلى إمكانية تطبيق التقنية على المناطق المناخية غير المواتية.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد سالم، الأستاذ المساعد بالكلية والمشرف العام على أعمال الورشة، مضيفاً أن فاعليات الورشة شملت 16 جلسة استمرت على مدار أربعة أيام وحاضر فيها علماء من كندا والهند ومصر، وتنوعت المواضيع المستعرضة فيما بين النظريات والتطبيقات لعلومالاستشعار عن بعد فى مجالات الهندسة الزراعية وهندسة التطوير العمرانى والمدن، حيث تناولت ورش العمل أساسيات علوم التصوير وتطبيقات علوم الحاسب الآلى باستخدام طرق التعلم الذاتى للآلة والحوسبة السحابية.

وأشار "عبد المجيد " إلى أن ورش العمل شارك في أعمالها أكثر من 20 باحثاًوعالماً ومتخصصاً ممثلين عن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء- المعهد القومى للفلك وعلوم الجيوفيزياء بحلوان ، بجانب مشاركة عدد من الجامعات منها عين شمس - حلوان- الألمانية بالقاهرة - مدينة زويل العلمية – بنى سويف - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - قناة السويس - المنصورة– أسوان – المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان ، وجميعهم مهتمونبمجالات تطبيقات صور الاستشعار عن بُعد فى تخصصات الجيولوجيا وعلومالبيئة والأرض والفلك والأرصاد وعلوم الفضاء والهندسة المدنية و هندسة الحاسبات .

وتابع أن الهدف من عقد هذه الورشة هو دعم طلاب مرحلتي الماجستيروالدكتوراه وشباب العلماء بمحتوى علمى حديث يقدم على أيدي نخبة منالعلماء الدوليين المعروفين بالمهارات التطبيقية الضرورية اللازمة لإستكمالخطوات التطبيقات البحثية وإيجاد المجال الخصب لخلق ترابط بحثى تطبيقىبين العلماء المصريين و ونظائرهم من العديد من الدول من مختلف الهيئاتوالجامعات العاملة فى هذا المجال.

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