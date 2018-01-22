"التنمية السياحية": افتتاح 78 غرفة 879 وحدة بتكلفة 382.8 مليون جنيه





كتبت ميرفت رشاد

قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن إجمالى عدد الغرف الفندقية التى تم افتتاحها بمناطق التنمية السياحية بلغ 78 غرفة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017، بينما بلغ عدد الوحدات السياحية 879 وحدة، بتكلفة تقديرية بلغت 382.8 مليون جنيه.

وأضاف "الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الغرف المفتتحة بالمناطق السياحية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2017، بلغت 62 فندقا بمنطقة العين السخنة، فيما بلغ عدد الوحدات السياحية 232 وحدة بكل من "العين السخنة ورأس سدر بجنوب سيناء"، بتكلفة تقديرية بلغت 117.6 مليون جنيه.

وأشار " سعد " إلى أن الربع الثانى من العام المالى 2017/ 2018، شهد افتتاح عدد 16 غرفة فندقية بمنطقة العين السخنة، فيما بلغ عدد الوحدات السياحية التى افتتحت خلال الفترة نفسها 647 وحدة بكل من " رأس سدر بجنوب سيناء، العين السخنة " بتكلفة تقديرية بلغت 265.2 مليون جنيه.