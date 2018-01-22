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الإثنين، 22 يناير 2018 02:38 م
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التعليم تنتهى من تجديد البنية الأساسية لخدمة المواطنين وتحسن الخدمات

الإثنين، 22 يناير 2018 01:52 م
التعليم تنتهى من تجديد البنية الأساسية لخدمة المواطنين وتحسن الخدمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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أعلن أحمد خيرى المتحدث الرسمى، باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة انتهت  من أعمال التجديد للبنية الأساسية للإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين مع عمل تعديلات شاملة بقاعة الاستقبال من حيث طريقة استقبال المواطنين، لحل التزاحم وتحسين وتبسيط تقديم الخدمات الجماهيرية (استقبال الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين).

من جانبه أكد وليد ماهر، مدير عام المجالس النيابية والمشرف على الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين على إمكانية استقبال الشكاوى الواردة عبر هواتف الإدارة، والخط الساخن، وإدخالها على بوابة الشكاوى الحكومية؛ تمهيدًا لبحثها مع جهة الاختصاص، بعد تحديد الجهة المختصة عن طريق الباحثين، وإظهار الرد لمجلس الوزراء والشاكى بعد الانتهاء من بحثها، وورود رد نهائى عليها، طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "بمجلس الوزراء".

وأشار إلى توفير (2) شاشة عرض بقاعة الاستقبال؛ لعرض القرارات الوزارية، والكتب الدورية لتوجيه وتوعية الجمهور.


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