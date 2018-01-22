"التعليم" تكرم 375 مدربًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين





كتب محمود طه حسين

عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع القاهرة بقيادة الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مدربى الفرع، للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف، وتقييم المرحلة السابقة من تدريبات الترقى الخاص بالمعلمين والاستعداد المرحلة التالية.

وأوضحت حنان عبد الباقى مدير الأكاديمية بفرع القاهرة أن الاجتماع تضمن تكريم 375 مدربا من مدربى فرع القاهرة ممن اشتركوا فى تدريبات الترقى التى تنظمها الأكاديمية، وذلك بحضور الدكتور علاء صبرة مدير إدارة الاعتماد بالأكاديمية وعبير العراقى مدير عام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية وهى الجهة المضيفة للاجتماع والدكتورة أمانى قرنى مدير عام الإدارة العامة الكمبيوتر التعليمى بالوزارة.