التضخم فى المغرب يتسارع إلى 0.5% فى ديسمبر

التضخم فى المغرب يتسارع إلى 0.5% فى ديسمبرالإثنين، 22 يناير 2018 02:36 م
سلع غذائيه-ارشيفيه
رويترز
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قالت المندوبية السامية للتخطيط فى المغرب اليوم الاثنين، إن التضخم السنوى فى المملكة تسارع إلى 0.5 % فى ديسمبر من 0.4 % فى نوفمبر.
وتسارع معدل التضخم السنوى لأسعار الغذاء إلى 1.1% فى ديسمبر من 0.9 % فى الشهر السابق، بينما انخفض تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.1% فى الإثنى عشر شهرا.
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