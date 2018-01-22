video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التضخم فى المغرب يتسارع إلى 0.5% فى ديسمبر

الإثنين، 22 يناير 2018 02:36 م
التضخم فى المغرب يتسارع إلى 0.5% فى ديسمبر سلع غذائيه-ارشيفيه


رويترز
إضافة تعليق

قالت المندوبية السامية للتخطيط فى المغرب اليوم الاثنين، إن التضخم السنوى فى المملكة تسارع إلى 0.5 % فى ديسمبر من 0.4 % فى نوفمبر.

وتسارع معدل التضخم السنوى لأسعار الغذاء إلى 1.1% فى ديسمبر من 0.9 % فى الشهر السابق، بينما انخفض تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.1% فى الإثنى عشر شهرا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكالة أمريكية: انخفاض معدل التضخم فى مصر يؤكد أثر الإصلاحات الاقتصادية

الصحف العالمية اليوم.. انخفاض التضخم فى مصر انعكاس للإصلاحات الاقتصادية.. وضع القاهرة كمستورد للغاز سيتغير قريبا.. تسمية شارع سفارة روسيا بواشنطن باسم معارض قتل عام 2015.. وملياردير روسى يقاضى مدير حملة ترامب

البنك المركزى: تراجع أسعار اللحوم والدواجن والخضروات وراء انخفاض التضخم

المندوبه الساميه للتخطيط

التضخم

أسعار السلع



لا تفوتك
المتحدث العسكرى: لا صحة لاستهداف طائرة بدون طيار لقوات الجيش بشمال سيناء

المتحدث العسكرى: لا صحة لاستهداف طائرة بدون طيار لقوات الجيش بشمال سيناء

صور.. ننشر أسعار شقق المصريين بالخارج المطروحة فى 11 محافظة بـ21 مركز ومدينة

صور.. ننشر أسعار شقق المصريين بالخارج المطروحة فى 11 محافظة بـ21 مركز ومدينة

حسين الشحات ومؤمن زكريا نجمان يسطعان فى سماء الخليج.. الجماهير تكافئ "حاوى العين" على التألق أمام حتا.. و"المؤ" يقدم أوراق اعتماده لعشاق الأهلى بهدفين فى الظهور الأول.. والصحافة السعودية: يا فرحة المجانين

حسين الشحات ومؤمن زكريا نجمان يسطعان فى سماء الخليج.. الجماهير تكافئ "حاوى العين" على التألق أمام حتا.. و"المؤ" يقدم أوراق اعتماده لعشاق الأهلى بهدفين فى الظهور الأول.. والصحافة السعودية: يا فرحة المجانين

بيزنس الاستشارات الطبية أون لاين.. الدفع بالموبايل أو الكريدت كارد.. الاستشارة تبدأ من 19 جنيهاً فى اليوم.. ومواقع تتيح مكالمة هاتفية مع الطبيب "وكله بحسابه".. وطبيب الموقع يصف العلاج

بيزنس الاستشارات الطبية أون لاين.. الدفع بالموبايل أو الكريدت كارد.. الاستشارة تبدأ من 19 جنيهاً فى اليوم.. ومواقع تتيح مكالمة هاتفية مع الطبيب "وكله بحسابه".. وطبيب الموقع يصف العلاج

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الخميس و الجمعة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الخميس و الجمعة

آخر كلام.. ثروت سويلم: مباراة الزمالك والمصرى فى استاد برج العرب

آخر كلام.. ثروت سويلم: مباراة الزمالك والمصرى فى استاد برج العرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة