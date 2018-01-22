التضخم فى المغرب يتسارع إلى 0.5% فى ديسمبر





رويترز

قالت المندوبية السامية للتخطيط فى المغرب اليوم الاثنين، إن التضخم السنوى فى المملكة تسارع إلى 0.5 % فى ديسمبر من 0.4 % فى نوفمبر.

وتسارع معدل التضخم السنوى لأسعار الغذاء إلى 1.1% فى ديسمبر من 0.9 % فى الشهر السابق، بينما انخفض تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.1% فى الإثنى عشر شهرا.