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الإثنين، 22 يناير 2018 02:29 ص
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التربية والتعليم تنفذ المشروع القومى لإعداد قادة المستقبل

الإثنين، 22 يناير 2018 02:00 ص
التربية والتعليم تنفذ المشروع القومى لإعداد قادة المستقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالشركة مع المصرية للاتصالات، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية تنفيذ المشروع القومى لإعداد قادة المستقبل" بمقر الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية والذى يستمر حتى 1 فبراير المقبل.

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية ، أن هذا المشروع  يهدف إلى صقل شخصية الطالب بمهارات تجعل منه مشروع قائد فعال، وتدريب الطلاب على التخطيط الجيد للمستقبل، وإكساب الطلاب مهارة القيادة الإنسانية والقدرة على التأثير علي الآخرين، وتوسيع دائرة التعارف والخبرات لدى الطلاب وتوثيق العلاقة بينهم وبين مجتمعهم .

وأوضح موسى أن افتتاح المشروع تم بمشاركة (640) طالب وطالبة، خلال الفيديو كونفرانس بالاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وربطها بقاعات الفيديو بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

 


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