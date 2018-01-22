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التحريات تثبت وجود علاقة بين أمين شرطة وفتاة اتهمته باغتصابها فى العياط

الإثنين، 22 يناير 2018 02:38 م
التحريات تثبت وجود علاقة بين أمين شرطة وفتاة اتهمته باغتصابها فى العياط محكمة - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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تسلمت نيابة العياط، برئاسة المستشار محمد الهادى، تحريات المباحث حول اتهام أمين شرطة، باغتصاب فتاة وتصويرها عارية بالعياط، واتهام أسرة الفتاة بالتعدى عليه بالضرب، وتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالفتاة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

 

وكشفت التحريات، عن وجود علاقة بين أمين الشرطة المتهم والفتاة المجنى عليها، تعود لعدة سنوات، وبمواجهة المتهم بما جاء فى التحريات انكرها، ولم يبدى أسباب لاعتداء أسرة الفتاة عليه بالضرب، وقررت النيابة استمرار إخلاء سبيله بضمان وظيفته.

 

على جانب آخر تمكنت أجهزة الأمن من القبض على 3 متهمين الذين تعدوا على أمين الشرطة بالضرب وجارى التحقيق معهم بسرايا النيابة، وجارى ضبط وإحضار 3 آخرين هاربين.

 

وكشف التقرير الطبى المبدئى الخاص بأمين الشرطة "أ.ا" عن أنه مصابا بجرح طعنى فى الفخد، وجروح وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد، ومعظمها إصابات رضية، ناتجة من التعدى عليه بالضرب بأداة صلبة.

 

كما كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار إسلام منيب وكيل أول النائب العام، أن الفتاة المجنى عليها حررت محضرًا ضد أمين الشرطة اتهمته هو، وآخر مجهول باختطافها والتعدى عليها جنسيًا، وأن أفراد أسرتها تمكنوا من ضبطه، والتعدى عليه بالضرب انتقامًا منه.

 

وتابعت التحقيقات، أن أمين الشرطة حرر بلاغًا اتهم فيه أسرة الفتاة المجنى عليها بالتعدى عليه بالضرب، وقرر أمام النيابة أن بلاغهم ضده كيديًا حتى يتنازل عن المحضر المحرر من جانبه ضدهم بالتعدى عليها، بسبب خلافات سابقة بينهم.


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مصادر:فحص الفيديوهات لتحديد هوية المتورطين بالتعدى على أمين شرطة العياط

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