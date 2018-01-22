video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 06:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى يقدم 1.5 مليار دولار مساعدات لليمن

الإثنين، 22 يناير 2018 03:22 ص
التحالف العربى يقدم 1.5 مليار دولار مساعدات لليمن الرئيس اليمنى عبدر به منصور هادي


(رويترز)
إضافة تعليق

أعلن التحالف العربى، اليوم الإثنين، إنه سيقدم 1.5 مليار دولار كمساعدات إنسانية جديدة لليمن حيث يدعم الحكومة المعترف بها دوليا ضد مليشيات الحوثى المتحالفة مع إيران.

والأربعاء الماضى أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توجيهاته بإيداع مبلغ مليارى دولار كوديعة فى حساب البنك المركزى اليمنى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الانفصاليون بجنوب اليمن يعلنون الطوارئ فى عدن ويطالبون بإقالة حكومة دغر

اليمن يعلن أول ميزانية منذ اندلاع الحرب فى 2014

التحالف العربى

دولار

اليمن

اخبار اليمن



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة