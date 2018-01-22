التحالف العربى يقدم 1.5 مليار دولار مساعدات لليمن

التحالف العربى يقدم 1.5 مليار دولار مساعدات لليمنالإثنين، 22 يناير 2018 03:22 ص
الرئيس اليمنى عبدر به منصور هادي
(رويترز)
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أعلن التحالف العربى، اليوم الإثنين، إنه سيقدم 1.5 مليار دولار كمساعدات إنسانية جديدة لليمن حيث يدعم الحكومة المعترف بها دوليا ضد مليشيات الحوثى المتحالفة مع إيران.
والأربعاء الماضى أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توجيهاته بإيداع مبلغ مليارى دولار كوديعة فى حساب البنك المركزى اليمنى.
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