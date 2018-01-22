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الإثنين، 22 يناير 2018 06:49 م
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التحالف العربى يؤكد استمرار تدفق المساعدات الإنسانية باليمن

الإثنين، 22 يناير 2018 05:02 م
التحالف العربى يؤكد استمرار تدفق المساعدات الإنسانية باليمن قوات التحالف العربى - أرشيفية


أ ش أ
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أكد المتحدث العسكرى باسم قوات التحالف العربى تركى المالكى، اليوم الاثنين، على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها سفن الوقود والمواد الغذائية للمساهمة فى رفع المعاناة عن الشعب اليمنى وتمكين الاقتصاد اليمنى عبر كافة المنافذ من الاستفادة من تحسن بيئة الاستيراد الناتجة عن إيداع السعودية مبلغ مليارى دولار كوديعة فى حساب البنك المركزى اليمني.

 

وأعلن المالكى - فى البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية دول التحالف العربى بالرياض - عن استمرار قيادة التحالف العربى فى فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوما أخرى، داعية الأمم المتحدة للمضى قدما نحو دعم وتطوير آلية التحقق والتفتيش "إمبوم" فى مركزها بجيبوتى لمنع الميليشيات الحوثية الإيرانية من استمرار تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية للداخل اليمنى واستخدام الميناء كقاعدة لانطلاق عملياتها ضد الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

 


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