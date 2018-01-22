التحالف العربى: قوات الشرعية حققت انتصارات كبيرة مؤخرا وتقترب من صنعاء





(أ ش أ)

قال الناطق باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكي، إن الجيش اليمنى حقق انتصارات كبيرة فى الآونة الأخيرة ضد ميليشيا الحوثي.

وأشار المالكى، فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز"، إلى أن الجيش اليمنى حقق تقدما على جبهات الساحل الغربى وصعدة ، وباتجاه البيضاء ونهم وصرواح، ويقترب من صنعاء.

وأكد أن استخدام الميليشيات الحوثية صواريخ أرض أرض دليل على الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها ، محذرا فى الوقت ذاته من أن وقوع الأسلحة الفتاكة مثل الصواريخ الباليستية بيد الميليشيات الحوثية يعتبر تهديدا لدول المنطقة والعالم.

وأضاف أن قوات التحالف العربى تتبادل المعلومات الاستخبارية مع دول غربية ، فيما يخص اكتشاف الصواريخ واستهدافها والقدرات الصاروخية للميليشيات وتهريبها خاصة عبر ميناء الحديدة ، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت مرارا استهداف الملاحة البحرية الدولية فى مضيق باب المندب.

وقال " إن الميليشيات الانقلابية تربطها علاقة مصالح بإيران وهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم وطهران تتحكم بهم ، إيران تسللت إلى اليمن عبر برامج إنمائية غير حقيقية فى محافظة صعدة ، لكنها كانت تهدف لدراسة الوضع السياسى فى البلاد".

وأشار إلى أنه بعد مقتل الرئيس اليمنى السابق ظهر الوجه الحقيقى الإجرامى للميليشيات المتمثل خصوصا فى القتل خارج إطار القانون ، مشيرا إلى أن تلك الميليشيات تحاول فرض واقع على الأرض وتسعى لتهميش القبائل ، وتسعى لابتزاز المجتمع الدولى واستغلال الأزمة الإنسانية فى اليمن.