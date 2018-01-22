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الإثنين، 22 يناير 2018 06:57 م
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التأمين الصحى ببنى سويف: التنسيق بين التفتيش والمتابعة لمعالجة السلبيات

الإثنين، 22 يناير 2018 05:46 م
التأمين الصحى ببنى سويف: التنسيق بين التفتيش والمتابعة لمعالجة السلبيات جانب من الاجتماع


بنى سويف ايمن لطفى
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أكدت الدكتورة ميرفت سعيد، مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف على ضرورة وضع آلية لتنظيم العمل بين إدارتى التفتيش المالى والإدارى والمتابعة كفريق عمل متكامل والتعاون ما يؤدى إلى حسن سير العمل.

وطالبت سعيد خلال اجتماع عقدته اليوم ومسؤولى الإدارتين بقاعة التدريب بإدارة الفرع بمدينة بنى سويف، إدارة التفتيش بالمرور على جميع الوحدات وإعداد تقرير بالملاحظات والسلبيات، وكيفية معالجه السلبيات والمدة الزمنية للتصحيح وذلك لعرضها عليها بشكل شخصى، لتكليف مدير إدارة المتابعة بسرعة متابعة تلافى السلبيات من عدمه .


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