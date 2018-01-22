البيت الأبيض: ترامب سيبرم اتفاقا بشأن الهجرة إذا كان فى مصلحة أمريكا

البيت الأبيض: ترامب سيبرم اتفاقا بشأن الهجرة إذا كان فى مصلحة أمريكاالإثنين، 22 يناير 2018 10:42 م
ترامب
(رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيبرم اتفاقا بشأن الهجرة فقط إذا رأى أن ذلك فى مصلحة البلاد.
ونقل بيان تلته على الصحفيين المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن ترامب قوله "سنبرم اتفاقا طويل الأجل بشان الهجرة فقط إذا كان جيدا للبلاد".
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