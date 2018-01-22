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البورصة: مطاحن الإسكندرية تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها لـ200 مليون جنيه

الإثنين، 22 يناير 2018 02:00 ص
البورصة: مطاحن الإسكندرية تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها لـ200 مليون جنيه البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 40 مليون جنيه إلى 164.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 124.5 مليون جنيه موزعة على عدد 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، مسددة نقدا من الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضافت البورصة المصرية، فى بيان لها، أن المستندات المقدمة من شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، جارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.

 


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