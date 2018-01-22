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البابا تواضروس يتفقد مطعم "لافو" بالكتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

الإثنين، 22 يناير 2018 11:21 م
البابا تواضروس يتفقد مطعم "لافو" بالكتدرائية المرقسية فى الإسكندرية


الإسكندرية جاكلين منير
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تفقد  البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، مطعم وكافتريا وقاعة مناسبات" لافو" بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، يرافقة القمص رويس مرقس الوكيل البابوى بالإسكندرية ، والقس إبرام إيميل راعى الكنيسة المرقسية وذلك فى إطار أعمال التطوير بالكتدرائية.

وأشاد قداسة البابا تواضروس بالجهد المبذول فى العمل لتقديم خدمة جيدة لشعب الكنيسة والمترددين عليها.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة الرعوية التى يقوم بها البابا تواضروس إلى محافظة الاسكندرية ، إذ ترأس البابا صلاة قداس عيد الغطاس، وزار كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية والتقى مجمع كهنة المحافظة وأسر شهداء الكنيسة المرقسية.

 

البابا يتفقد المطعم
البابا يتفقد المطعم

 

الوكيل البابوى يرافق البابا
الوكيل البابوى يرافق البابا

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

 


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