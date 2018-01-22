video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 7 مسئولين فنزويليين متهمين بانتهاكات حقوقية

الإثنين، 22 يناير 2018 03:58 م
الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 7 مسئولين فنزويليين متهمين بانتهاكات حقوقية مقر الاتحاد الاوربى


بروكسل أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الاتحاد الاوربى، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على سبعة مسئولين فنزويلين بارزين متهمين بالتورط فى انتهاكات حقوق الإنسان وعدم احترام حكم القانون فى فنزويلا.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية، أن من بين المسؤولين وزير الداخلية وعدد من مسؤولى القضاء الرفيعين، مضيفة أنه سيتم تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر فى أوروبا.

وأوضح الاتحاد - فى بيان - أن تلك الخطوة تأتى فى ظل استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى فنزويلا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يؤكدون التزامهم بحل الدولتين

الاتحاد الأوروبى يطبق عقوبات على 17 مواطنا من كوريا الشمالية

الاتحاد الأوروبى: مستعدون لإرسال مراقبين لانتخابات زيمبابوى

الرئيس الفلسطينى يزور بروكسل اليوم للقاء وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

فرض عقوبات

7 مسئولين فنزويليين

انتهاكات حقوقية



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة