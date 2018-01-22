الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 7 مسئولين فنزويليين متهمين بانتهاكات حقوقية

الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 7 مسئولين فنزويليين متهمين بانتهاكات حقوقيةالإثنين، 22 يناير 2018 03:58 م
مقر الاتحاد الاوربى
بروكسل أ ش أ
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أعلن الاتحاد الاوربى، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على سبعة مسئولين فنزويلين بارزين متهمين بالتورط فى انتهاكات حقوق الإنسان وعدم احترام حكم القانون فى فنزويلا.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية، أن من بين المسؤولين وزير الداخلية وعدد من مسؤولى القضاء الرفيعين، مضيفة أنه سيتم تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر فى أوروبا.
وأوضح الاتحاد - فى بيان - أن تلك الخطوة تأتى فى ظل استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى فنزويلا.
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