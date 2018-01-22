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الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه إزاء الهجوم التركى على الحدود السورية

الإثنين، 22 يناير 2018 08:02 م
الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه إزاء الهجوم التركى على الحدود السورية موجيرينى


أ ف ب
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عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، الاثنين، عن "قلقها الشديد" ازاء العملية العسكرية التركية ضد مقاتلين أكراد فى شمال سوريا.

وقالت موجيرينى خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل "أنا قلقة جدا"، مضيفة أنها ستطلب لقاء الوزير التركى للشؤون الأوروبية عمر جيليك "للبحث فى المسألة" والمرتقب أن يزور بروكسل هذا الأسبوع.

وأضافت "علينا التأكد من ضمان إيصال مساعدات إنسانية" معبرة عن خشيتها أيضا من أن "تقوض العملية بشكل خطير استئناف مفاوضات جنيف" للسلام بين المعارضة والنظام السوري.

وفى نظر الاتحاد الأوروبى فإن هذه المفاوضات "قادرة على إرساء سلام دائم، وإرساء الأمن فى سوريا فى ظل عملية انتقالية سياسية".

وتابعت "لكن هذا يتطلب وضعا ميدانيا هادئا قدر الامكان ومشاركة نظام دمشق فى مفاوضات سياسية تحت اشراف الامم المتحدة".

 

                                                                                                        

 


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