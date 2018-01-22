الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها فى اليمن

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، استشهاد العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهمانى أحد جنودها بقواتها المشاركة فى عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية فى اليمن.



وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية تقدمت بتعازيها ومواساتها إلى ذوى الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.