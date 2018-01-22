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خالد صلاح
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الأسهم الأمريكية تنخفض عند الفتح مع استمرار إغلاق الحكومة الاتحادية

الإثنين، 22 يناير 2018 05:01 م
الأسهم الأمريكية تنخفض عند الفتح مع استمرار إغلاق الحكومة الاتحادية بورصة وول ستريت


رويترز
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تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم ببورصة وول ستريت في بداية جلسة التداول اليوم الإثنين متأثرة بخسائر لأسهم بوينج وأبل وجنرال الكتريك مع دخول إغلاق الحكومة الأمريكية يومه الثالث.

 

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 88.26 نقطة، أو 0.34 %، إلى 25983.46 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.70 نقطة، أو 0.06 %، إلى 2808.60 نقطة.

 

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.83 نقطة، أو 0.01 %، إلى 7337.21 نقطة.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

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