video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأردن يدين الهجوم الإرهابى بأحد فنادق العاصمة الأفغانية كابول

الإثنين، 22 يناير 2018 04:50 م
الأردن يدين الهجوم الإرهابى بأحد فنادق العاصمة الأفغانية كابول انفجار فى كابول- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب الأردن، اليوم الاثنين، عن شجبه واستنكاره للهجوم الإرهابى الجبان الذى شنّه إرهابيّون، أوّل أمس، على أحد فنادق العاصمة الأفغانيّة كابول، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.


وشدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمّد المومني، على موقف الأردن الثابت حيال الجرائم والممارسات التى يقترفها الإرهابيّون، واستهدافهم الغاشم والمتكرّر للأبرياء، مؤكّداً ضرورة العمل وفق منهج تشاركى دولى تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنيّاً وفكريّاً.


وقدّم المومنى تعازى الحكومة الأردنيّة إلى الحكومة الأفغانيّة، وكذلك للدول التى ينتمى إليها عدد من ضحايا الحادث الإرهابي، متمنّياً الشفاء العاجل للمصابين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاهل الأردن والملكة رانيا يشاركان فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس

بلومبرج: بنس طلب وساطة الرئيس السيسي وعاهل الأردن للتواصل مع الفلسطينيين

الاردن

اخبار الادن

اخبار كابول

اخبار العرب

اخبار العالم



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة