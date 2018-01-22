الأردن يدين الهجوم الإرهابى بأحد فنادق العاصمة الأفغانية كابول

الأردن يدين الهجوم الإرهابى بأحد فنادق العاصمة الأفغانية كابولالإثنين، 22 يناير 2018 04:50 م
انفجار فى كابول- أرشيفية
أ ش أ
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أعرب الأردن، اليوم الاثنين، عن شجبه واستنكاره للهجوم الإرهابى الجبان الذى شنّه إرهابيّون، أوّل أمس، على أحد فنادق العاصمة الأفغانيّة كابول، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وشدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمّد المومني، على موقف الأردن الثابت حيال الجرائم والممارسات التى يقترفها الإرهابيّون، واستهدافهم الغاشم والمتكرّر للأبرياء، مؤكّداً ضرورة العمل وفق منهج تشاركى دولى تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنيّاً وفكريّاً.
وقدّم المومنى تعازى الحكومة الأردنيّة إلى الحكومة الأفغانيّة، وكذلك للدول التى ينتمى إليها عدد من ضحايا الحادث الإرهابي، متمنّياً الشفاء العاجل للمصابين.
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