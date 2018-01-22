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الإثنين، 22 يناير 2018 04:38 ص
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الأربعاء المقبل.. شعبة البقالة تجتمع لمناقشة خطتها القادمة

الإثنين، 22 يناير 2018 04:00 ص
الأربعاء المقبل.. شعبة البقالة تجتمع لمناقشة خطتها القادمة عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية


كتب : حسام الشقويرى
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تعقد شعبة البقالة والسلع الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، اجتماعها الاولى، بعد انتهاء انتخابات الشعبة، الأربعاء، لمناقشة خطة عمل الشعبة خلال الفترة القادمة.

ويحضر الاجتماع عدد من أعضاء التشكيل الجديد للشعبة على رأسهم اللواء عمرو مدكور واللواء علاء فهمى و الدكتور محمد عاطف وهشام كامل. 

وكانت انتخابات الشعبة التى انتهت خلال 29 ديسمبر الماضى قد انتهت بفوز يحيى كاسب بمنصب رئيس الشعبة، وخالد فايز ومحمود بركات "نائبين"، ومحمد الديب "سكرتير عام" لمدة 4 سنوات مقبلة.

 


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