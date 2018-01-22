اعتقال إسرائيليين بتايلاند للاشتباه فى قتلهما رفيقًا لهما

اعتقال إسرائيليين بتايلاند للاشتباه فى قتلهما رفيقًا لهماالإثنين، 22 يناير 2018 08:21 م
شرطة تايلاند- أرشيفية
أ ش أ
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ألقت قوات الشرطة التايلاندية القبض على إسرائيليين يشتبه فى قيامهما بقتل رفيق لهما فى أحد منتجعات تايلاند، بعد أن قاموا بصدمه بسيارة.
وأوضحت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين- أنه تم اعتقال الإسرائيليين دوليز زواريز وإيال بوكال بمطار بانكوك، على خلفية اتهامات موجهة لهما بصدم دراجة نارية كان يقودها ماور مالول (إسرائيلى الجنسية) ثم طعنه وقتله.
وأشار نائب قائد الشرطة تشالرمكيات سريوراكان إلى أن ثلاثة آخرين أُصيبوا فى حادث التصادم، فيما قال مسئول آخر بالشرطة إنه كانت هناك خصومة سابقة بين المتهمين ورفيقهما قبل دخولهم تايلاند.
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