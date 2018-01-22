اضبط مخالف.. أهالى عزبة زريق بالشرقية يشكون من عامود إنارة مائل





الشرقية – إيمان مهنى

أعرب أهالى عزبة زريق التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، عن استيائهم بسبب ميل عامود إنارة على مدخل القرية، مما يهدد حياة المواطنين فى حيال سقوطه بشكل مفاجئ.

وأكد عصام البديوى أحد الأهالى القرية، أنهم فوجئوا، بميل العامود منذ 4 أيام ولم يتم إصلاحه حتى اليوم، والذى قد يؤدى لماس كهربى أو حريق.

ومن جانبه أفاد المهندس محمد غريب رئيس شبكة كهرباء العزازى بفاقوس، أن موجة الطقس الأخيرة يومى الخميس والجمعة، أدت للعديد من التلفيات فى أعمدة الضغط العالى والإنارة، وأن هناك غرفة عمليات، كانت تعمل على قدم وساق تم إصلاح كافة الأعمدة الضغط العالى لعودة التيار للمنازل، مضيفا انه سيكلف المسئول عن المنطقة بالانتقال الفورى و إلى قرية زريق لإصلاح العامود.