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استعجال تقرير الطب الشرعى لـ"ربة منزل" اتهمت أمين شرطة باغتصابها

الإثنين، 22 يناير 2018 11:43 م
استعجال تقرير الطب الشرعى لـ"ربة منزل" اتهمت أمين شرطة باغتصابها اغتصاب


كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت نيابة العياط برئاسة المستشار محمد الهادى رئيس النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بربة منزل اتهمت أمين شرطة باغتصابها بالعياط بعد خطفها بمساعدة مجهولين وتصويرها عارية، للوقوف على صحة أقوال المبلغة من عدمه.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار إسلام منيب وكيل أول النائب العام، أن الفتاة المجنى عليها حررت محضرا ضد أمين الشرطة اتهمته هو وآخر مجهول باختطافها والتعدى عليها جنسيا، وأن أفراد أسرتها تمكنوا من ضبطه، والتعدى عليه بالضرب انتقاما منه.

وتابعت التحقيقات، أن أمين الشرطة حرر بلاغا اتهم فيه أسرة الفتاة المجنى عليها بالتعدى عليه بالضرب، وقرر أمام النيابة أن بلاغهم ضده كيديا حتى يتنازل عن المحضر المحرر من جانبه ضدهم بالتعدى عليه، بسبب خلافات سابقة بينهم.

      


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