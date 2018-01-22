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الإثنين، 22 يناير 2018 04:34 م
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استطلاع: ثقة المصنعين فى اليابان تسجل أعلى مستوى فى 11 عاما

الإثنين، 22 يناير 2018 02:00 م
استطلاع: ثقة المصنعين فى اليابان تسجل أعلى مستوى فى 11 عاما بورصة طوكيو-ارشيفيه


رويترز
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أظهر استطلاع رويترز تانكان اليوم الإثنين، أن ثقة المصنعين فى اليابان قفزت فى يناير إلى أعلى مستوى فى 11 عاما مما يبرز تفاؤل الشركات بالنمو الاقتصادى المستمر منذ نحو عامين وقوة سوق الأسهم.

والاستطلاع الشهري، الذى يرصد مسح تانكان الفصلى الذى يجريه بنك اليابان المركزى وتجرى متابعته عن كثب، يأتى بعد مؤشر رئيسى للإنفاق الرأسمالى أُعلن الاسبوع الماضى وأظهر استعداد الشركات اليابانية لانفاق جزء من السيولة المتاحة لديها مما قد يحفز دورة الاستثمار والاستهلاك والنمو.

ومن المنتظر أن تعزز البيانات الإيجابية ثقة البنك المركزى الذى رسم صورة وردية للاقتصاد فى اجتماع اختتم يوم الثلاثاء الماضي.

وجرى استطلاع رأى 547 شركة كبيرة ومتوسطة ومن ضمن الأسباب التى ذكرتها الشركات لتفاؤلها استقرار أسعار الصرف والطلب العالمى على الالكترونيات والسيارات والإنفاق الراسمالي.

 

واستجابت نحو 255 شركة للاستطلاع الذى يتسم بالسرية وأجرى فى الفترة من الرابع إلى السابع عشر من الشهر الجاري.

 

وسجل مؤشر تانكان رويترز للثقة 35 نقطة فى يناير  ارتفاعا من 27 فى ديسمبر  وهى أول زيادة فى ثلاثة أشهر.

 

 


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