ارتفاع ضحايا تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الإقليمى لـ 5 وفيات

ارتفع ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الإقليمى لـ 5 حالات وفاة بعد حالة الوفاة الأولى لمحسن خالد عبد الحليم (15 سنة).

تلقي اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة نقل محملة بالعمال بالطريق الإقليمي، ما أدى إلى مصرع 5 وإصابة 33 آخرين، ونقل عدد من المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، والجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتقرر تحويل عدد منهم إلى قصر العيني ومستشفى الواسطى ببني سويف، لتلقي العلاج.