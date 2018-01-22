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ارتفاع حصيلة ضحايا حى باب توما بدمشق لـ9 قتلى

الإثنين، 22 يناير 2018 11:09 م
ارتفاع حصيلة ضحايا حى باب توما بدمشق لـ9 قتلى قصف فى سوريا - أرشيفية


أ ش أ
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ذكر مصدر فى قيادة شرطة دمشق، اليوم الإثنين، أن حصيلة ضحايا استهداف حى باب توما بالقذائف الصاروخية ارتفعت إلى 9 قتلى وإصابة 21 آخرين.


ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله إن المجموعات المسلحة المنتشرة فى عدد من مناطق الغوطة الشرقية استهدفت حى باب توما بالقذائف سقطت إحداها على موقف للحافلات فى دوار الحى ، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 21 آخرين بجروح بعضها بليغة.


وأوضح أن عدداً من القذائف سقطت فى حيى القصاع والشاغور ما أدى إلى أضرار مادية فى الممتلكات والسيارات.
ووجهت وحدات من الجيش السورى ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف فى عمق الغوطة الشرقية ، ما أسفر عن تدمير منصات لإطلاق القذائف وايقاع خسائر فى صفوف المجموعات المسلحة.

 


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