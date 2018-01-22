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الإثنين، 22 يناير 2018 02:38 م
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إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة اكتشاف ورعاية الطلاب المتميزين فى الرياضيات

الإثنين، 22 يناير 2018 02:08 م
إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة اكتشاف ورعاية الطلاب المتميزين فى الرياضيات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم التنسيق بين الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء الدكتور مدير الكلية الفنية العسكرية لتنفيذ إجراءات التوسع في مبادرة  اكتشاف الموهوبين فى الرياضيات والتى تم الإعلان عنها بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والكلية الفنية العسكرية أثناء إنعقاد الجلسة الختامية لمؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولى الثانى لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس فى يوليو2017 .

وفى سياق متصل أكد الدكتوررضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التنسيق الذى تم بين الأستاذ الدكتور الوزير والسيد اللواء الدكتور مدير الكلية الفنية العسكرية على إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة يأتى فى إطار الحرص على الوصول إلى الطلاب الموهوبين النابغين أينما كانوا من أجل خلق مناخ داعم للتميز بين شباب مصر، وتهيئتهم لتمثيل مصر فى كافة المحافل والمسابقات الإقليمية والدولية إنطلاقاً من كونهم قاطرة التقدم والإبداع

وأشار حجازى إلى أنه قد تم التنسيق مع فريق العمل بالكلية الفنية العسكرية بشأن إجراءات المبادرة، ويجرى حاليًا إعداد اختبارات التصفية القومية بمعرفة مديرى عموم تنمية مادتى العلوم والرياضيات، على غرار ما هو متبع باختبارات الأولمبياد وبحيث تتولى الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات اتخاذ إجراءات رفع الإختبارات على الموقع الرسمى للوزارة والإعداد لمخاطبة السادة مديرى المديريات التعليمية بآليات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة 

جدير بالذكر أن عقد الإختبار القومى للمبادرة سوف يتم تنفيذه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من العام 2018، ومن المقرر أن تُعقد التصفية النهائية للاختبارات بالكلية الفنية العسكرية خلال شهر مارس من نفس العام.

 


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