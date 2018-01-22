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الإثنين، 22 يناير 2018 06:49 م
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إضراب لمضيفى الطيران بالجزائر يشل رحلات الخطوط الجوية

الإثنين، 22 يناير 2018 04:25 م
إضراب لمضيفى الطيران بالجزائر يشل رحلات الخطوط الجوية مطار الجزائر -أرشيفية


(أ ف ب)
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 شل إضراب مفاجئ لمضيفى الطيران رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، خاصة بمطار الجزائر، بحسب ما أعلنت الشركة.

وقالت مديرة الاتصال فى الشركة مونية برتوش للاذاعة الجزائرية "تفاجأت الخطوط الجوية الجزائرية هذا الصباح باضراب غير معلن وغير قانونى. لم تقلع أى رحلة من مطار الجزائر العاصمة".

وتابعت "الاضراب لم يشمل بشكل واسع مطارى عنابة (550 كلم شرق الجزائر) ووهران (400 كلم غرب الجزائر) حيث أقلعت بعض الرحلات" دون مزيد من التوضيح حول المطارات الأخرى.

وأكد الامين العام لنقابة مستخدمى الملاحة الجوية، كريم أوراد، أن "الإضراب قانونى" موضحا أن إشعارا بالاضراب تم تقديمه لكن إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لم تحضر جلسات الصلح.

وأضاف لوكالة فرنس برس أن المضربين يطالبون بالرجوع إلى"برنامج" زيادة الاجور الذى تم توقيعه فى يناير 2017 من طرف الإدارة السابقة قبل أن يقوم المدير الحالى بخوش علاش، بتجميده.

وبحسب مراسلة وكالة فرنس برس فان رحلات الشركة المبرمجة فى الصباح تظهر على لوح مطار هوارى بومدين بالجزائر "متأخرة"، بينما ظهرت بعض الرحلات المبرمجة فى الظهيرة "فى الوقت" المحدد لها.

أما الرحلات القادمة نحو المطار فحطت دون مشاكل لكن بدون أن تعاود الطيران، بينما رحلات الشركات الاخرى تسير دون أى مشاكل، بحسب الصحفية.

 


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