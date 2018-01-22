"إصلاح التعليم الفنى": تدريب 50 من مسئولى ريادة الأعمال والابتكار بالمحافظات





وائل ربيعى

ينظم برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني(المرحله الثانية)-المكون الثالث تيسير الانتقال إلى سوق العمل – وحدة ريادة الأعمال والابتكار سلسلة من ورش العمل والتدريبات الخاصة ببناء قدرات المعلمين على منهج ريادة الأعمال والابتكار للصف الأول بمدراس التعليم الفني ومراكز التدريب المهنى.

وأعلن البرنامج أنه سيتم تدريب وإعداد 50 من ناقلى الخبرة من مسئولى ريادة الأعمال والإبتكار بالمحافظات والمناطق التدريبية بوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى – "قطاع التعليم الفني"، ووزارة التجارة والصناعة – "مصلحة الكفاية الانتاجية" تحت إشراف الخبراء الدوليين الدكتور يوشكا انستاسوفا والدكتور أشرف شتا وتسليمهم شهادات التدريب بحضور رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات المهندس حسن مشعل ومديرى الوحدة المركزية والمسئولين بقطاع التعليم الفنى ومصلحة الكفاية الإنتاجية وخبراء البرنامج.

وتستمر فعاليات التدريب فى الفتره من 20- 24 يناير 2018 لتدريب 20 متدربا بالقاهرة و30 متدرب بالاسكندرية، وبحضور المشاركين من جميع مراكز التدريب المهنى بمصلحة الكفاية الإنتاجية بجميع أنحاء الجمهورية.