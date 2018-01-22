إصابة 3 اشخاصفى حادث تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر

حادث كوبرى اكتوبر
كتب عبد الرحمن سيد
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أصبب 3 أشخاص إثر حادث تصادم 4 سيارات أعلى الوصلة المعلقة بكوبرى أكتوبر ، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من التحرير الى مدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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