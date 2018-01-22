إصابة مريض نفسى بحالة إعياء شديد عقب تناوله مادة غير معلومة بالمنصورة





الدقهلية شريف الديب

أصيب مريض نفسى بمدينة المنصورة، بحالة إعياء شديدة عقب تناوله أقراص دوائية مجهولة، حيث تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارًا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول المدعو علاء الدين ا م 24 سنة لا يعمل، ومقيم شارع " الخلفاء الراشدين" دائرة القسم مصابًا بحالة إعياء وقيئ" إدعاء تناول مادة غير معلومة "ولا يمكن استجوابه".

بالانتقال وسؤال والده إبراهيم م ا 42 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان قرر بأن نجله يُعانى من مرض نفسى وعقب تناوله الأقراص الدوائية الخاصة به، شعر بحالة إعياء وقام بنقله إلى المستشفى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك .

وجارى الاستعلام عن حالة المصاب وسؤاله فور إمكانية ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم 908/2018 إدارى القسم، وجارى العرض على النيابة العامة.