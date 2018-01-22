video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا تشارك فى الاجتماع الـ14 لوزراء خارجية مجموعة خمسة + خمسة بالجزائر

الإثنين، 22 يناير 2018 07:06 م
إسبانيا تشارك فى الاجتماع الـ14 لوزراء خارجية مجموعة خمسة + خمسة بالجزائر وزير الخارجية والتعاون الإسبانى - الفونسو داستس


كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

شارك وزير الخارجية والتعاون الإسبانى، الفونسو داستس، اليوم الإثنين، فى الجزائر فى الدورة الرابعة عشرة لاجتماعات وزراء خارجية مجموعة الحوار خمسة+خمسة، التى تعقد تحت إشراف الرئاسة المشتركة لكل من الجزائر وفرنسا.

 

ووفقا لبيان السفارة الإسبانية بالقاهرة فقد تعد مجموعة خمسة +خمسة للحوار، من المحافل غير الرسمية، وقد تأسست عام 1990، وتضم دولا من غرب المتوسط (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا والبرتغال، بالإضافة إلى الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس)، وتشمل اجتماعاتها فضلا عن وزراء الخارجية، وزراء الدفاع والداخلية والهجرة والثقافة والسياحة.

 

وأبرز داستس الأهمية التى توليها إسبانيا لهذا المنتدى الإقليمى، من خلال مبادراتها بالتعاون مع إسبانيا من أجل إطلاق استراتيجية مياه غرب المتوسط، ومدى جدوى هذه المبادرات فى التصدى للتحديات الشاملة التى تواجه المنطقة.

 

 كما توافقت رؤية الوزير الإسبانى مع نظرائه من وزراء مجموعة خمسة+خمسة، الذين حرصوا جميعا على المشاركة فى هذه الاجتماعات، أن القيمة المضافة الأساسية للمجموعة هى مرونتها وخصائصها العملية، التى تكمل العلاقات المتميزة التى تربط إسبانيا على وجه الخصوص بالدول الخمسة الأعضاء من جنوب المتوسط.

 

وشدد اجتماع الجزائر، على دفع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مع التركيز بشكل أساسى على الشباب، فرص العمل، والهجرة. وفيما يتعلق بهذا المحور الأخير، أبرز الوزير الإسبانى ضرورة تبنى رؤية شاملة ومتكاملة، على نهج عملية الرباط، والقمة الأفروأوروبية التى عقد فى العاصمة المالطية فاليتا، نوفمبر2015. كما اتفق الحاضرون على أنه من الأهمية بمكان معالجة الجذور العميقة لقضية الهجرة، من خلال أدوات مختلفة من بينها صندوق الاتحاد الأوروبى الائتمانى.

 

كما ركزت المناقشات على مكافحة الإرهاب والتطرف، وفى هذا الإطار شدد وزير الخارجية والتعاون الإسبانى على الدور المحورى لضحايا الإرهاب فى نزع الشرعية عن خطاب الكراهية الذى تنشره الجماعات الإرهابية.

 

كما بحث وزراء خارجية خمسة +خمسة الوضع السياسى فى منطقة البحر المتوسط، وخاصة الأوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق، فضلا عن عملية السلام فى الشرق الأوسط والأوضاع الأمنية فى منطقة الساحل.

 

ويذكر أنه على هامش الاجتماعات عقد الوزير داستس لقاءا ثنائيا مع وزير الخارجية الليبى محمد طاهر سيالة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهرجان النيران يشعل إسبانيا.. والمشاركون يتنكرون فى زى الشيطان

صور.. إسبانيا تحتفل بمهرجان النيران والمشاركون يتنكرون فى زى الشيطان

إسبانيا تنقذ 56 مهاجراً حاولوا عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا

اخبار العالم

خمسةخمسة

اسبانيا

ليبيا

الجزائر

الارهاب



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة