إرهابى يعترف بالتخطيط لتصفية نواب تونسيين





أ ش أ

صرح مسئولو الحرس الوطنى لمكافحة الإرهاب بمنطقة العوينة التونسية بأن أحد الإرهابيين الموقوفين مؤخرا ضمن خلية إرهابية تنشط فى المناطق الحدودية بولاية القصرين اعترف بأن الخلية قررت رصد تحركات بعض النواب وتصفيتهم جسديا ومن بينهم النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أيمن العلوي.

ودعا مسئولو الحرس الوطنى لمكافحة الإرهاب بالعوينة - حسبما ذكرت إذاعة موزاييك التونسية - النائب أيمن العلوى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لا سيما فى تنقلاته خارج مقر مجلس نواب الشعب فى انتظار لحين تدابير أمنية بوزارة الداخلية لحماية النائب.