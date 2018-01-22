إخلاء سبيل مدير مطعم شهير بالزقازيق لبيعه لحوم فاسدة للزبائن

وكانت مأمورية من مباحث التموين بالشرقية، بالتنسيق مع لجنة من مديرية الصحة، قامت بحملة مفاجئة، للتفتيش على مطعم بعد شكاوى بترويجه لحوم فاسدة.

وكشفت الحملة عن وجود كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، داخل المطعم يتم استخدامها فى الوجبات الغذائية المقدمة للمواطنين المترددين على المطعم، وتم التحفظ على مدير المطعم، وبعرضه على النيابة قررت حبسه، وتم التجديد له وحبسه لمدة شهر إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.