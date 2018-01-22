إحباط تهريب ملابس وكشافات كهربائية غير خالصة الرسوم الجمركية ببورسعيد





بورسعيد - محمد عزام

أحبطت جمارك بورسعيد، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والكشافات الكهربائية غير خالصة الرسوم الجمركية فى واقعتين مختلفتين، بالمخالفه لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كانت قد وردت معلومات مفادها اعتزام سائق أتوبيس رحلات رقم 70473 دقهلية تهريب وإخفاء كميات من البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية داخل السيارة، وتم تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة .

وبوصول الأتوبيس للمنفذ حاول قائده الفرار بالأتوبيس مسرعا فتم استيقافه فترك السائق الأتوبيس بأحد الحارات لتعطيل العمل وفر هاربا ومعه المفتاح الخاص بالأتوبيس، وبالتفتيش تبين وجود 13 جوال مخيش بشنطة الأتوبيس بهم ملابس مهربه، وبلغت قيمة المضبوطات 129 ألف و920 جنيها وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 77 ألف و433 جنيها .



كما وردت معلومات مفادها إعتزام مجموعة من المهربين تكوين تشكيل عصابى لتهريب كميات من البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالإشتراك بينهم عمدا بعيد عن أعين رجال الجمارك عن طريق اقتحام سور خط الحراسات بالقوة مستخدمين العنف ومستغلين كثرة عددهم لتحقيق غرضهم بتهريب البضائع .

تم عمل كمين لهم من رجال الشرطة السريين داخل خط الحراسات حيث شوهد مجموعة كبيرة تقوم بإقتحام خط الحراسات عنوة ومعهم كمية كبيرة من البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية فتم التصدى لهم بكل قوة وضبط 3 أشخاص معهم 30 جوالا مخيشا ولاذ الباقى بالفرار، وتم تشكيل لجنة لمعاينة المضبوطات .

وتبين من جرد مشمول الجوالات المضبوطة من وجود 450 كشاف إضاءة كامل بالترانس، 570 طقم ملاية، وبلغت قيمة المضبوطات 88 ألفا و 320 جنيها وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 48 ألفا و 426 جنيها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 69346 و182050والتحفظ على المضبوطات .