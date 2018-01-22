إحالة أوراق 19 إخوانيا لدائرة الإرهاب لتحريضهم على العنف الشرقية





الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بالشرقية، إحالة أوراق 19 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 69 لسنة 2017 جنايات الزقازيق، كلى جنوب الزقازيق، لدائرة إرهاب الشرقية، وتم تحديد جلسة 27 يناير لمحاكمتهم ، بتهمة تكوين خلية إرهابية تحرض على العنف ضد الدولة.

وفى سياق متصل تم إحالة رئيس حسابات التأمينات بمدينة ههيا، ومعه طالب جامعى وصاحب مصنع بلاستيك، فى القضية رقم101731 لسنة 2017 ههيا، لتكوينهم خلية إرهابية، لمحكمة إرهاب الشرقية، وتم تحديد جلسة 27 يناير لبدء أولى جلستهم.

كما تم إحالة 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بمدينة القرين، فى القضية رقم 58 لسنة 2017، جنايات القرين، المتهم فيها 7 إخوان، لمحكمة إرهاب الشرقية، وتم تحديد جلسة 27 يناير، لمحاكمتهم، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، تحرض على العنف وتروج لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية.