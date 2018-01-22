أمطار غزيرة ورياح شديدة ببعض مدن وقرى كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار غزير، وهبوب رياح شديدة، خاصة على قرى الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس المطلة على نهر النيل والبحر المتوسط، وكذلك قرى البرلس وعدد من مدن وقرى المحافظة .

قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" إن عددًا من قرى ومدن المحافظة خاصة قرى مطوبس تشهد أمطارًا غزيرة وهبوب رياح شديدة، فيما تسمى بـ"نوة الكرم"، مؤكدًا أن بوغازي البرلس ورشيد أغلقا أمام الملاحة البحيرية، مضيفًا أن الأهالي اضطروا للمكوث بمنازلهم لشدة الرياح ولغزارة الأمطار .