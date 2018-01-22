أمطار غزيرة على سواحل دمياط وتوقف حركة الصيد فى عزبة البرج

أمطار غزيرة على سواحل دمياط وتوقف حركة الصيد فى عزبة البرجالإثنين، 22 يناير 2018 11:40 م
أمطار ـ صورة أرشيفية
كتب معتز الشربينى
إضافة تعليق
شهدت معظم المدن الساحلية بمحافظة دمياط أجواء غير مستقرة، حيث تعرضت معظم المدن إلى موجة من الأمطار الغزيرة خاصة على المدن الساحلية.
كما أكد على المرشدى كبير صيادين عزبة البرج "اليوم السابع" عن توقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج بعد ارتفاع منسوب مياه البحر وشدة الرياح مما أثر على حركة الصيد.
وأكد ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لميناء دمياط عدم تأثر حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط.
كما تأثرت حركة الصيد بحيرة المنزلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط إلى رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجه التقلبات الجوية.
إضافة تعليق
نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات
"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة