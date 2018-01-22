أمطار غزيرة على سواحل دمياط وتوقف حركة الصيد فى عزبة البرج





كتب معتز الشربينى

شهدت معظم المدن الساحلية بمحافظة دمياط أجواء غير مستقرة، حيث تعرضت معظم المدن إلى موجة من الأمطار الغزيرة خاصة على المدن الساحلية.

كما أكد على المرشدى كبير صيادين عزبة البرج "اليوم السابع" عن توقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج بعد ارتفاع منسوب مياه البحر وشدة الرياح مما أثر على حركة الصيد.



وأكد ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لميناء دمياط عدم تأثر حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط.



كما تأثرت حركة الصيد بحيرة المنزلة.



يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط إلى رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجه التقلبات الجوية.