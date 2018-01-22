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الإثنين، 22 يناير 2018 08:04 م
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أمريكا تطالب 6 شركات طيران بالشرق الأوسط بالمشاركة فى تعزيز فحص الشحنات

الإثنين، 22 يناير 2018 05:25 م
أمريكا تطالب 6 شركات طيران بالشرق الأوسط بالمشاركة فى تعزيز فحص الشحنات البيت الأبيض- أرشيفية


رويترز
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قالت إدارة أمن النقل الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها تطالب ست شركات طيران فى الشرق الأوسط بالمشاركة فى برنامج لتعزيز فحص الشحنات، وذلك فى إطار الجهود الرامية إلى زيادة تأمين الطيران العالمي.

ويشمل التعديل العاجل شركة مصر للطيران العاملة من مطار القاهرة الدولى والخطوط الملكية الأردنية العاملة من مطار الملكة علياء الدولي، والخطوط السعودية التى تعمل انطلاقا من مطار الملك عبد العزيز الدولى ومطار الملك خالد الدولي، والخطوط الجوية القطرية العاملة من مطار الدوحة الدولى وشركة الاتحاد للطيران العاملة من مطارى دبى وأبوظبى الدوليين.

وتشترط الحكومة الأمريكية فحص جميع الشحنات الصادرة من تلك المطارات وتأمينها بموجب بروتوكولات الفحص المسبق للشحن الجوي.

وقالت إدارة أمن النقل الأمريكية إن معظم المتطلبات يتم تطبيقها طوعا من قبل شركات الطيران حول العالم.

 


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