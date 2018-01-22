أمريكا ترسل فريقا دبلوماسيا إلى أوروبا لبحث الاتفاق النووى الإيرانى

أمريكا ترسل فريقا دبلوماسيا إلى أوروبا لبحث الاتفاق النووى الإيرانىالإثنين، 22 يناير 2018 07:34 م
تيلرسون
(رويترز)
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أفاد ممثل عن وكالات الأنباء، أن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون قال اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال فريق دبلوماسى إلى أوروبا لبحث الاتفاق النووى الإيرانى ومواجهة الأنشطة الإيرانية فى الشرق الأوسط.
وأضاف تيلرسون وفقا للمراسل الأمريكى الذى كان مسافرا معه "لدينا فريق مسافر بالفعل... هم قادمون إلى أوروبا". وتابع تيلرسون أن الفريق سيبحث "كيف يمكننا التصدى لهذه العيوب فى الاتفاق النووي... ولكن أيضا كيف يتسنى لنا التعاون بصورة أكبر بشأن مواجهة الأنشطة الإيرانية التى لا علاقة لها بالبرنامج النووي. تتعلق مخاوفنا بصادراتهم من الأسلحة إلى اليمن وأماكن أخرى".
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