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الإثنين، 22 يناير 2018 04:40 م
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أسعار النفط اليوم الاثنين 22-1-2018 برنت يسجل 68.69 دولار للبرميل

الإثنين، 22 يناير 2018 03:03 م
أسعار النفط اليوم الاثنين 22-1-2018 برنت يسجل 68.69 دولار للبرميل النفط - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط فى العقود الآجلة اليوم الاثنين 22-1-2018، بدعم من تصريحات للسعودية بأن التعاون بين منتجى النفط الذين يقلصون الإنتاج سعيا لتعزيز الأسعار سيستمر إلى ما بعد 2018.

وسجل خام القياس العالمى برنت فى العقود الآجلة نحو 68.69 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 63.50 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكى قفز إلى 64.89 دولار للبرميل فى 16 يناير ، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014. فيما وصل برنت فى 15 يناير إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 مسجلا 70.37 دولار للبرميل.

استئناف الإنتاج الليبى
 

وقال متعاملون إن الخام وجد دعما أيضا فى قوة النمو الاقتصادى العالمى وتراجع أنشطة الحفر فى الولايات المتحدة والدولار، بينما حدت زيادة الإنتاج الليبى من المكاسب.

وجرى استئناف الإنتاج فى امتياز السارة التابع لشركة فنترشال بشرق ليبيا يوم الأحد، ومن المتوقع أن تضيف تلك الحقول 55 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد يوم الاثنين، ويقترب إنتاج النفط الليبى من مليون برميل يوميا.

توافق بين منتجى النفط
 

وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم وأكبر منتج فى أوبك يوم الأحد إن هناك توافقا بين منتجى النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالى لخفض الإمدادات فى نهاية هذا العام.

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح فى سلطنة عمان ”هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018... لم تتحدد الآلية بعد، لكن هناك توافقا على الاستمرار“.

انخفاض الحفارات الأمريكية
 

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الحفر خفضت عدد الحفارات النفطية بواقع خمسة حفارات فى الأسبوع المنتهى فى 19 يناير، ليصل إجمالى عدد منصات الحفر إلى 747 منصة.

ورغم ذلك، يظل عدد الحفارات فى 2017 وأوائل العام الحالى أعلى بكثير منه فى 2016، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكى 16 % منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.75 مليون برميل يوميا.

سوق النفط تمضى فى الاتجاه الصحيح
 

قال وزير النفط العراقى جبار اللعيبى إن سوق النفط العالمية تستقر مع انخفاض مخزونات الخام، مضيفا أن السوق تمضى فى الاتجاه الصحيح متوقعا أن تواصل مسار الاستقرار حتى نهاية العام.

العراق ثانى أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية. ويهدف اتفاق تقليص المعروض، الذى يشمل بعض المصدرين غير الأعضاء فى أوبك مثل روسيا، إلى دعم أسعار الخام.

 


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