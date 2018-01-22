أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 22 - 1 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 22-1-2018.

البورصة توقف التداول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ابن سينا فارما، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربى للاستثمارات، بنك الكويت الوطنى، الإسكندرية للخدمات الطبية، النصر لصناعة المحولات، غاز مصر، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 862.558 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 52 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.5 مليون جنيه، 31.8 مليون جنيه، 56.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 063% ليغلق عند مستوى 15243 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% عند مستوى 2708 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 14982 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 838 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 528 نقطة.

وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 118 شركة، ولم تتغير 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك الكويت الوطنى-مصر بسعر إغلاق 37.70 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.44%

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 9.83 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.93%

- النصر لصناعة المحولات-الماكو بسعر إغلاق 17.01 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.59%

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 3.15 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.35%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 21.04 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.89%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات-1 بسعر إغلاق 0.44 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 17.51 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%

- حق الاكتتاب لشركة أورنج مصر للاتصالات -1 بسعر إغلاق 7.68 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.79%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 8.20 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.71%

- غاز مصر بسعر إغلاق 202.28 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%