أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 22-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 22-1-2018، وجاءت أبرزها إعلان تحقيق شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 59.2 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 132.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

55 % تراجعا فى أرباح مصر الجديدة للإسكان



أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018، تراجع أرباحها بنسبة 55% على أساس سنوى.

وأوضحت الشركة، أنها حققت أرباحاً بلغت 59.2 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 132.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 309.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 294.1 مليون جنيه فى النصف المقارن من 2016.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 348.8 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 400.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت مصر الجديدة للاسكان والتعمير، إن مبيعات الشركة خلال نوفمبر 2017 بلغت 29.72 مليون جنيه.

"يونيباك" تتقدم بمستندات تخفيض رأسمالها

أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك، بمستندات تخفيض رأس المال المصدر من 40 مليون جنيه إلى 38.5 مليون جنيه بتخفيض قدره 1.5 مليون جنيه موزعا على عدد 300 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة لعدد 300 ألف سهم.

وأضافت البورصة، أن المستندات المقدمة من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك، جارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة القيد.

البورصة توقف التداول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ابن سينا فارما، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربى للاستثمارات، بنك الكويت الوطنى، الإسكندرية للخدمات الطبية، النصر لصناعة المحولات، غاز مصر، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 862.558 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 52 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.5 مليون جنيه، 31.8 مليون جنيه، 56.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 063% ليغلق عند مستوى 15243 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% عند مستوى 2708 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 14982 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 838 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 528 نقطة.

وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 118 شركة، ولم تتغير 27 شركة.