أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 22-1-2018





مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 22-1-2018، حيث تصدرها اعلان الجهاز المركزى للتعبئة والعامة والاحصاء ان مصر حققت الاكتفاء الذاتى من 12 سلعة، وفيما يلى اهم ما جاء من أخبار اقتصادية على مدار اليوم.



12 سلعة غذائية تحقق مصر بها اكتفاء ذاتى بنسبة 100%

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير حديث له، أن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى فى 12 سلعة زراعية وغذائية خلال عام 2016، حيث أوضح الجهاز فى تقريره الصادر كنشرة سنوية حول الكميات المنتجة والمستهلكة من السلع الزراعية لعام 2016 "أحدث النشرات السنوية حول هذا الإطار"، تحقيق الدولة لنسبة اكتفاء ذاتى فى عدد من السلع بنسبة 100%، وفى سلع أخرى تجاوزت 100%. ووفقاً للتقرير الإحصائى الصادر خلال شهر يناير الجارى، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخته الكاملة، تمثلت السلع الزراعية والغذائية الـ12 التى حققت مصر بها اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 فى "قصب السكر، بنجر السكر، بذرة القطن، الفول السودانى، البصل، الثوم، الخضروات، البطاطس، الموالح، اللبن الخام، البيض، عسل النحل"، وجاءت نسبة الاكتفاء الذاتى فى كل سلعة من هذه السلع بحسب جهاز الإحصاء كالتالى:

مصر فى المركز 22 من أصل 106 دول على مستوى العالم فى أبحاث النانو تكنولوجى

احتل معهد بحوث البترول المصرى المركز السادس ضمن قائمة المؤسسات التعليمية والبحثية التى تصدرت النشر فى مجال النانو تكنولوجى لعام 2016، على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث جاءت مصر فى المركز 22 من أصل 106 دول على مستوى العالم فى أبحاث النانو تكنولوجى خلال عام 2017 متقدمة بذلك 15 مركزًا خلال العشر سنوات الأخيرة. وأشاد الدكتور أحمد الصباغ مدير المعهد - فى تصريح اليوم الاثنين بدعم المعهد واهتمامه بمجال النانو تكنولوجى وامتلاكه لوحدة النانو تكنولوجى التى تحتوى على أهم وأحدث التقنيات بمصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب المتقدم يعد دليلًا واضحًا لمواكبة معهد بحوث البترول لركب البحث العلمى المستنير، وأيضا نتيجة لدعم وتشجيع المعهد للباحثين لتقديم المزيد من الأبحاث العلمية المتميزة.

البورصة تنهى تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعى لكافة المؤشرات



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 862.558 مليار جنيه. وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 52 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.5 مليون جنيه، 31.8 مليون جنيه، 56.8 مليون جنيه، على التوالى



التعبئة والإحصاء: 2.3% ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية خلال 2016



أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية للتجارة الخارجية متضمنة أرقام ومؤشرات التجارة الخارجية والصادرات المصرية خلال 2016، وكان أهمها ارتفاع الصادرات بنسبة 2.3%.

وبحسب نشرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة مؤخرا، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، فقد بلغ إجمالى صادرات مصر 22.5 مليار دولار فى 2016، مقابل 22 مليار دولار فى 2015 بارتفاع نسبته 2.3%، وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 19.55 مليـار دولار مقابل 18.31 مليار دولار بارتفاع نسبته 6.8%، وقيمة الصادرات البترولية والكهرباء 2.95 مليار دولار مقابل 3.68 مليار دولار بانخفاض نسبته 19.8%.





صادرات مصر من الصناعات الغذائية تحقق 2.7 مليار دولار خلال 2017 بزيادة 3%





كشف المجلس التصديرى للصادرات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع 3 % لتسجل 2.78 مليار دولار خلال 2017 مقارنة بـ2.70 مليار دولار. وذكر المجلس فى تقرير سابق له، أن صادرات القطاع من الزيوت والمنتجات العطرية بلغت 397.4 مليون دولار، وسجلت صادرات مصر من الجبن المطبوخ 151.60 مليون دولار، وصادرات السكر ومصنعاته نحو 143.45 مليون دولار خلال أول 11 شهر. وسجلت صادرات منتجات المطاحن 108.54 مليون دولار وبلغت صادرات"المحضرات الغذائية المتنوعة" نحو 83.48 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات من "البطاطس المصنعة" ما قيمته 76.62 مليون دولار، وفقا للمجلس. و"العصائر والمركزات" بلغت 79.60 مليون دولار، وصادرات "محضرات أساسها الحبوب" نحو 74.88 مليون دولار، وبلغت صادرات "الجبن الأبيض" نحو 69.01 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الفراولة نحو 63.20 مليون دولار، والفواكه المجففة ما قيمته 34.54 مليون دولار، ومن "الخرشوف" ما قيمته 34.52 مليون دولار.

خالد حنفى فى أول ظهور له: الإصلاحات الاقتصادية جذبت الاستثمار



أكد خالد حنفى وزير التموين السابق فى أول ظهور له أن الإصلاحات الاقتصادية التى حدثت الفترة الماضية مشجعة للغاية وعززت مناخ الاستثمار. وأضاف فى مؤتمر لاتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، أنه من الأهم استقرار العملة وتواجدها فى السوق وهو ما يؤثر إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية.

سحر نصر تبحث مع جنرال اليكتريك زيادة استثمارات الشركة فى مصر التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بنبيل حبايب، الرئيس التنفيذى لشركة جنرال إليكتريك فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا، بحضور رائد هرجلى، مدير الشؤون الحكومية والسياسات للشركة فى شمال افريقيا، ومى عبد الحليم، مدير الشؤون الحكومية والسياسات للشركة فى مصر. وبحث الجانبان، - بحسب الصفحة الرسمية للوزارة - زيادة استثمارات الشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأكدت الوزيرة، أن مصر توفر بيئة تشريعية مناسبة للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، حيث تم اصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانون الشركات، ووافق مجلس النواب على مواد قانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والذى من المنتظر اصداره قريبا، داعية الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى محور قناة السويس والجلالة ومدينة العلمين الجديدة.



وكيل "اقتصادية النواب": تعديلات قانون سوق المال ليست على أجندة البرلمان

رغم الإعلان من هيئة الرقابة المالية عن قرب إقرار تعديلات قانون سوق المال، وتوقع إصدارها خلال شهر فبراير المقبل، إلا أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فجرت مفاجأة بأن مشروع القانون ليس على أجندة اللجنة خلال الفترة الحالية، وأنها منشغلة بقانون حماية المنافسة.

وفى هذا الإطار قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن مشروع تعديل قانون سوق المال، مضيفا أن جلسة الاستماع التى حضرها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران ونائبه خالد النشار لم تتطرق سوى لرؤية الهيئة بشأن التعديلات.

وأضاف الشريف، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة مشغولة حاليا بدراسة قانون جهاز حماية المستهلك الجديد، والذى ستنتهى آخر مناقشاته يوم 28 يناير الجارى، وبعدها ستضع اللجنة أجندتها التشريعية المقبلة، متابعاً :"وعلى الأرجح قد لا تبدأ اللجنة بمناقشة قانون سوق المال، لأن هناك أدوات رقابية معطلة بسبب القوانين مثل الصناديق والحسابات الخاصة، وطالبنا وزير المالية بالحضور لعرض قاعدة بياناتها على اللجنة".