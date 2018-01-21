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31.9 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بإقليم القناة خلال العام الجارى

الأحد، 21 يناير 2018 12:00 ص
31.9 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بإقليم القناة خلال العام الجارى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء


كتب : مصطفى عبد التواب
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كشفت خطة الحكومة أن إجمالى الاستثمارات العامة فى إقليم القناة بلغ 31.9 مليار جنيه، تساهم الاستثمارات الحكومية بحوالى 54% من إجمالى الاستثمارات العامة بقيمة 17.2 مليار جنيه والاستثمارات غير الحكومية تمثل 46% من الاستثمارات العامة الموجهة للإقليم بقيمة 14.68 مليار جنيه.

وبحسب خطة الحكومة تستحوذ محافظة  السويس على أكبر نسبة من الاستثمارات العامة بواقع 30.7% والتى تبلغ 9.8 مليار جنيه يليها محافظة الشرقية بنسبة 23.5% ثم محافظة بورسعيد بنسبة 30.6 ومحافظة الاسماعلية بنسبة 11.7% و محافظة جنوب سيناء بنسبة 7.44% ثم شمال سيناء بنسبة 5.98%.

وبتحليل توزيع الاستثمارات العامة فى إقليم القناة ستحوذ مشروعات الاسكان والمجتماعت العمرانية على النصيب الاكبر من استثمارات إقليم القناة بنسبة تصل إلى 39.7% بقيمة تبلغ حوالى 12.7 مليار جنيه، يليها مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة و التى تمثل حوالى 21.6% من إجمالى الاستثمارات العامة فى الإقليم لتبلغ قيمتها حوالى 6.9 مليار جنيه، يليها مشروعات هيئة قناة السويس والتى تمثل 13.5% من إجمالى الاستثمارات الموجهة للإقليم بقيمة 4 مليار و 298.2 مليون جنيه، وفيما يلى توزيع استثمارات الاقليم بحسب البرامج والمشروعات. 


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