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الأحد، 21 يناير 2018 06:39 م
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وصول 250 ألف طن سلع استراتيجية إلى ميناء الإسكندرية

الأحد، 21 يناير 2018 05:50 م
وصول 250 ألف طن سلع استراتيجية إلى ميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية - أرشيفية


الإسكندرية أسماء على بدر
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أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أن الميناء شهد اليوم الأحد، نشاطاً فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجرى تفريغ السفينة "رونالدو" المحملة بــ 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة "وادى سفاجا" محملة بـ 63 ألف طن قمح قادمة من اوكرانيا.

وأضاف الغندور، فى بيان اليوم، أنه يجرى تفريغ السفينة "اكواتا" المحملة بــ 39 ألف طن ذرة قادمة من فرنسا والسفينة "جراند بايونير" المحملة ب 55 ألف طن قادمة من امريكا ، ويجرى تفريغ السفينة "ليلان" المحملة بــ 24 ألف طن خشب قادمة من سنغافورة.

وأشار المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 120 سفينة وغادرت الميناء 11سفينة، ووصلت 13 سفينة وتراكى على الأرصفة 33 سفينة، كما سجل النظام الإلكترونى على البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء، وخرجت 50 شاحنة قمح محملة بــ 1500 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة واربعة واربعون طنا منهم 273 ألف طن قمح.


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