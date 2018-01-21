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وسائل إعلام يابانية: طوكيو تجرى محادثات مع مسئولين أمريكيين الأربعاء المقبل

الأحد، 21 يناير 2018 03:10 ص
وسائل إعلام يابانية: طوكيو تجرى محادثات مع مسئولين أمريكيين الأربعاء المقبل شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى


طوكيو أ ش أ
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أفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"،السبت، أنه من المقرر أن تُعقد محادثات الأربعاء المقبل، بين مسئولين يابانيين وأمريكيين فى طوكيو لتناول المجالات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

وأشارت الإذاعة اليابانية، إلى أن الاجتماعات ستتطرق إلى القضايا العالقة بين البلدين قبل انطلاق جولة ثالثة من الحوار الاقتصادى الثنائي.

وكانت جولة المحادثات الثانية عُقدت بين كل من نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، ونائب رئيس الوزراء اليابانى تارو اسو، فى أكتوبر الماضي، وتم الاتفاق خلالها على التعاون المشترك فى مجال تنمية البنى التحتية فى الولايات المتحدة وصادرات الغاز الطبيعى منها.


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