وزير نفط عمان: اتفاق خفض المعروض يستهدف المخزونات لا الأسعار





رويترز

قال وزير النفط العمانى محمد بن حمد الرمحى اليوم، الأحد، إن اتفاق تخفيضات المعروض بين منتجى الخام العالميين يستهدف معالجة فائض المخزونات النفطية التى مازالت مرتفعة وليس مستويات السعر.

كان الوزير يتحدث للصحفيين على هامش اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التى تشرف على تطبيق الاتفاق العالمى. وقال إن اجتماع اليوم لن يناقش استراتيجية خروج من تخفيضات المعروض.

وأضاف الرمحى أن مستوى سعر النفط الحالى صحى للاستثمار فى صناعة النفط وللاقتصاد العالمى قائلا أن هناك مبعث قلق من نقص الاستثمار فى القطاع، ويقل سعر خام برنت حاليا عن 70 دولارا للبرميل بقليل.

وقال إن منتجى النفط العالميين سيدرسون فى نوفمبر تجديد التعاون فى تخفيضات المعروض أو الدخول فى اتفاق من نوع جديد، وأوضح أن عمان تفضل التوصل إلى اتفاق من نوع جديد.