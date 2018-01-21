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وزير خارجية الإمارات يجرى اتصالًا هاتفيًّا بشيخ الأزهر للإشادة بمؤتمر القدس

الأحد، 21 يناير 2018 10:17 م
وزير خارجية الإمارات يجرى اتصالًا هاتفيًّا بشيخ الأزهر للإشادة بمؤتمر القدس مؤتمر نصرة القدس


كتب لؤى على
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تلقى الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اتصالًا هاتفيًّا من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وخلال الاتصال أشاد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بمؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس الذى عقده الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الإعلان الصادر عن المؤتمر جاء معبِّرًا عن جموع الشعوب العربية والإسلامية التى تتطلع دائمًا إلى الأزهر الشريف ودوره الريادى على مدار تاريخه العريق.

 

كما أعرب وزير الخارجية الإماراتى عن تقديره للجهود التى يقودها الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ لنصرة قضايا الأمة وبخاصة قضية القدس والمسجد الأقصى ونشر ثقافة التعايش ومواجهة التطرف والعنصرية والإرهاب.

 

من جانبه، أعرب الإمام الأكبر عن خالص شكره وتقديره للشيخ عبد الله بن زايد، مقدرًا كافة الجهود التى تقوم بها دولة الإمارات العربية الشقيقة وقيادتها الحكيمة فى نصرة قضايا الأمة، ومعربًا عن امتنانه لدعمها الدائم لجهود الأزهر الشريف فى تحقيق رسالة الوسطية والسلام.

 

كان الأزهر الشريف قد عقد بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين مؤتمرًا دوليًّا لنصرة القدس وذلك خلال الفترة  من 17 : 18 يناير الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور عدد كبير من العلماء والساسة ورجال الدين والمفكرين والكتاب من أكثر من 86 دولة وذلك لمناقشة استعادة الوعى بقضية القدس وهويتها العربية، والمسئولية الدولية تجاهها.

 


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مؤتمر نصرة القدس



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